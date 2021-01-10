Fenerbahçe Ozan Tufan'ın değerini belirledi: 15 milyon eurodan aşağıya satılmayacak

Öte yandan İtalyan kulüplerinin de Alanya maçında takip ettikleri Ozan Tufan için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Ozan'ı izleyen İtalyan kulüplerinden birinin Milan olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe yönetiminin bonservisini 15 milyon Euro olarak belirlediği 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışına, teknik direktör Erol Bulut'un ise mesafeli olduğu iddia ediliyor.