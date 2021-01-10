10 Ocak 2021, Pazar
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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Ozan Tufan'ın değerini belirledi: 15 milyon eurodan aşağıya satılmayacak

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın değerini belirledi: 15 milyon eurodan aşağıya satılmayacak

'de flaş gelişme... Fenerbahçe ’ın fiyatını belirledi. Daha önce ekipleri ve ’ın teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusu için son olarak ekibi , Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler ise ’ı 15 milyon Euro’dan aşağıya bırakmayacağını ile birlikte tüm taliplilerine iletti.

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Fenerbahçe Ozan Tufan'ın değerini belirledi: 15 milyon eurodan aşağıya satılmayacak

'ın fiyatını belirledi. Daha önce ekipleri ve 'ın teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusu için son olarak ekibi , Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler ise 'ı 15 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını ile birlikte tüm taliplilerine iletti.

Öte yandan kulüplerinin de maçında takip ettikleri Ozan Tufan için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Ozan'ı izleyen İtalyan kulüplerinden birinin Milan olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe yönetiminin bonservisini 15 milyon Euro olarak belirlediği 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışına, teknik direktör Erol Bulut'un ise mesafeli olduğu iddia ediliyor.

GEÇEN SEZONU YAKALAMAK ÜZERE


Geçen sezon 33 maçta 6 gol, 6 asistlik katkı yapan Ozan, bu sezon ise ligde 15 maçta 4 gol atıp, 5 asist yaptı. Geçen sezonki istatistiklerine yaklaştı.

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