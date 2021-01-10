Başakşehir'den Galatasaray'a olay gönderme! Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır

TERİM NE DEMİŞTİ?

Terim, ''İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini istiyoruz. Resmi görüşmeler olur, konuşulur. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız'' dedi. Bunun üzerine turuncu - lacivertliler, sosyal medya hesaplarına İrfan Can Kahveci'nin soyadına da gönderme yaparak, ''Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır'' mesajını paylaştı.