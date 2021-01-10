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Başakşehir'den Galatasaray'a olay gönderme! Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır

Başakşehir sosyal medya hesaplarından 'ın istediği İİrfan Can Kahveci’nin soyadına da gönderme yaparak, ‘’Kahve fincanlarımız ’da satışa çıkmıştır’’ mesajını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Başakşehir'den Galatasaray'a olay gönderme! Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır

'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden 'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından 'yi transfer etmek istediklerini söyleyince İstanbul ekibinden yanıt geldi.

TERİM NE DEMİŞTİ?

Terim, ''İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini istiyoruz. Resmi görüşmeler olur, konuşulur. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız'' dedi. Bunun üzerine turuncu - lacivertliler, sosyal medya hesaplarına İrfan Can Kahveci'nin soyadına da gönderme yaparak, ''Kahve fincanlarımız 'da satışa çıkmıştır'' mesajını paylaştı.

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