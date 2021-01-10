Başakşehir'den Galatasaray'a olay gönderme! Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır
Başakşehir sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın istediği İİrfan Can Kahveci’nin soyadına da gönderme yaparak, ‘’Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır’’ mesajını paylaştı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediklerini söyleyince İstanbul ekibinden yanıt geldi.
TERİM NE DEMİŞTİ?
Terim, ''İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini istiyoruz. Resmi görüşmeler olur, konuşulur. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız'' dedi. Bunun üzerine turuncu - lacivertliler, sosyal medya hesaplarına İrfan Can Kahveci'nin soyadına da gönderme yaparak, ''Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır'' mesajını paylaştı.