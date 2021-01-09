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Borussia Dortmund Leipzig’i 3-1 yendi! İkinci yarıda 3 golle 3 puan...

’nde () , deplasmanda ’i 3-1 yendi. Leipzig ise 31 puanla lider ’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Borussia Dortmund Leipzig’i 3-1 yendi! İkinci yarıda 3 golle 3 puan...

'nın 15. haftasında 'da 'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 55. dakikada , 71. ve 84. dakikalarda 'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti.

Leipzig 90. dakikada 'un golüyle skoru 3-1 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Leipzig ise 31 puanla lider 'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

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