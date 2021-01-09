Borussia Dortmund Leipzig’i 3-1 yendi! İkinci yarıda 3 golle 3 puan...
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig’i 3-1 yendi. Leipzig ise 31 puanla lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
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Borussia Dortmund Bundesliga'nın 15. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 55. dakikada Jadon Sancho, 71. ve 84. dakikalarda Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti.
Leipzig 90. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle skoru 3-1 yaptı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.
Leipzig ise 31 puanla lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.