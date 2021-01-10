Son dakika: Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinci...
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.Sarı-kırmızılı takımın genç golcüsü Oğulcan Çağlayan, attığı golün ardından Taylan Antalyalı ile birlikte sevindi. İkilinin sevincinde yakın arkadaşları olan ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen İrfan Can Kahveci'ye mesaj vardı. İşte detaylar...
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Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın 6-0 kazandığı mücadelede Oğulcan Çağlayan'ın attığı golün ardından yaşanan sevinç dikkat çekti. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci ile yakın arkadaş olan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevinçleriyle adeta mesaj gönderdi.
İrfan Can ile özdeşleşen gol sevincini yapan ikili, mücadelenin ardından aynı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
İşte İrfan Can Kahveci'nin o gol sevinci...
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