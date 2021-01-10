10 Ocak 2021, Pazar
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinci...

Son dakika: Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinci...

Süper Lig'in 18. haftasında , sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.Sarı-kırmızılı takımın genç golcüsü , attığı golün ardından ile birlikte sevindi. İkilinin sevincinde yakın arkadaşları olan ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen 'ye mesaj vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Son dakika: Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinci...

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın 6-0 kazandığı mücadelede 'ın attığı golün ardından yaşanan sevinç dikkat çekti. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ile yakın arkadaş olan Oğulcan Çağlayan ve , gol sevinçleriyle adeta mesaj gönderdi.

İrfan Can ile özdeşleşen gol sevincini yapan ikili, mücadelenin ardından aynı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin o gol sevinci...

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