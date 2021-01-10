Son dakika: Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinci...

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın 6-0 kazandığı mücadelede Oğulcan Çağlayan'ın attığı golün ardından yaşanan sevinç dikkat çekti. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci ile yakın arkadaş olan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevinçleriyle adeta mesaj gönderdi.