09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper lig ekibinden flaş ayrılık! Göztepe'de İlhan Palut devri sona eriyor

Süper lig ekibinden flaş ayrılık! Göztepe'de İlhan Palut devri sona eriyor

Süper Lig ekibi 'de Teknik Direktör ile yollar ayrılıyor. Genç teknik adamın mağlubiyeti sonrasında oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
ABONE OL
Süper lig ekibinden flaş ayrılık! Göztepe'de İlhan Palut devri sona eriyor

Süper Lig'de evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor.

OYUNCULARLA VEDALAŞTI

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut'un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

Galatasaray-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ (CANLI ANLATIM)
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA