Süper lig ekibinden flaş ayrılık! Göztepe'de İlhan Palut devri sona eriyor
Süper Lig ekibi Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrılıyor. Genç teknik adamın Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.
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Süper Lig'de evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor.
OYUNCULARLA VEDALAŞTI
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut'un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.