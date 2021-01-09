Galatasaraylı Mbaye Diagne bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig'de en erken golü olarak kayıtlara geçti.



Bu sezon Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.

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