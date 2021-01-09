09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı Mbaye Diagne bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

Galatasaraylı Mbaye Diagne bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

’ın Senegalli futbolcusu , karşısında 27. saniyede rakip fileleri havalandırdı. Bu gol 'de bu sezon atılan en erken gol oldu

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
ABONE OL
Galatasaraylı Mbaye Diagne bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele eden Galatasaray bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu.

Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan 'in pasında ceza sahası içinde topu alan

Mbaye Diagne'nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig'de en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede golü ile 1-0 öne geçmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA