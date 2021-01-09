09 Ocak 2021, Cumartesi
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Cenk Tosun gol attı! Everton tur atladı

, milli futbolcu 'un bir gol attığı İngiltere maçında 'ı uzatma devreleri sonunda 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Cenk Tosun gol attı! Everton tur atladı

Goodison Park'ta oynanan 3. tur mücadelesinde takımı , ekibi 'ı konuk etti.

Everton, 9. dakikada 'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, bu sezon Everton formasıyla ilk golünü attı.

Konuk takım, 56. dakikada 'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Mücadelenin 93. dakikasında Abdoulaye Doucoure'nin attığı golle 2-1'lik galibiyete ulaşan Everton, Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Öte yandan Cenk Tosun'un 86. dakikada bulduğu bir gol ise Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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