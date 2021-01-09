10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Barcelona Granada'yı deplasmanda 4-0 yendi

Barcelona Granada'yı deplasmanda 4-0 yendi

. Futbol Ligi'nin () 18. haftasında , deplasmanda 'yı 4-0 mağlup etti. Puanını 34'e çıkaran Barcelona 3.'lükteki yerini korudu. Granada ise 24 puanla 7.'likte kaldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
ABONE OL
Barcelona Granada'yı deplasmanda 4-0 yendi

'nın gollerini (Dk. 35 ve Dk. 42) ve (Dk. 12 ve Dk. 63) attı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Granadalı futbolcu , kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

maçında 65 dakikada sahada kalan ve 'da bu sezon toplam gol sayısını 11'e çıkaran , gol krallığı yarışında 'nun (-10 gol) önünde ilk sıraya yükseldi.

Puanını 34'e çıkaran Barcelona 3.'lükteki yerini korudu. Granada ise 24 puanla 7.'likte kaldı.

Diğer yandan La Liga lideri 'in sahasında ile oynaması gereken karşılaşması kötü hava şartlarından dolayı ertelendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA