09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Marius Sumudica: "Gaziantep ile anlaşamadım"

Son dakika: Marius Sumudica: "Gaziantep ile anlaşamadım"

Son dakika haberi... 'te sözleşmesi sezon sonu bitecek teknik direktör , "Gaziantep ile anlaşamadım. Gelecek hafta 'a gidebilirim" dedi.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Marius Sumudica: Gaziantep ile anlaşamadım

Rumen gazeteci Emmanuel Roşu'nun haberine göre Sumudica, ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadığını, 'dan kendisine geri çeviremeyeceği bir teklif geldiğini ve gelecek hafta takımdan ayrılabileceğini söyledi.

REDDEDEMEZDİM

Rumen teknik adam, " ile yönetimi ile tartışmadım. Sadece ortak bir noktada buluşamadık. Onlardan iki oyuncu istedim ve küçük miktarlarda takıldık kaldık. Gaziantep'te devam etmek artık çok zor. Belki şimdi, belki gelecek hafta. Ben Gaziantep'te kontratımı bitirmek isterdim. Ancak, Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif yaptılar. Bunu reddedemezdim. Ben sürekli sözleşme istediğimi söyledim, Gaziantep beni sürekli erteledi. Beni çok iyi tanıyorlar. Ben bu şartlarda devam edemem. Ben ekibim ve kendim için isteklerimi, şartlarımı ortaya koydum. Al Shabab bu şartları fazlasıyla karşılamak için istekli. Bir teklif yaptılar ve onlarla pazarlık yaptım. Anlaşmaya çok yakınız diyebilirim" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den yeni açıklama! Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor GALATASARAYLI OMAR ELABDELLAOUİ'DEN YENİ AÇIKLAMA! "DURUMUM HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA