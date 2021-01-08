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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den yeni açıklama! "Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor"

Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu , tedavi sürecinin iyi gittiğini söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den yeni açıklama! Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor

Elinde havai fişek patlaması sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı Elabdellaoui, "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Tabii ki bu yüzden mutluyum." dedi.

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HER ŞEYİN İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM

Zorlu dönemde pozitif düşünmeye çalıştığını vurgulayan Elabdellaoui, "Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum." ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüp başkanı , yöneticiler, teknik direktör ve takım arkadaşlarına ve taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Elabdellaoui, "Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum. "

DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatırken doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Tek söyleyebileceğim, herkese teşekkür ediyorum. Şu ana kadar olduğu gibi lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Umarım gelecekte her şey iyi olacak." diye konuştu.

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