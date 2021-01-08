Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den yeni açıklama! "Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor"

TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına ve taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Elabdellaoui, "Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum. "