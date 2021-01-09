09 Ocak 2021, Cumartesi
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Frutti Extra Bursaspor'da transfer

ekiplerinden , ve 'ı transferi etti. Marial Shayok ve Justin Tilmann sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını giyecek.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Frutti Extra Bursaspor'da transfer

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, 25 yaşındaki Kanadalı Shayok ve 23 yaşındaki ABD'li Tilmann'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Şutör gard pozisyonunda oynayan Shayok, Nba Draft 2019 seçmelerinde ikinci turun 54. sırasından Philadelphia 76ers tarafından seçilmişti.

Tilmann ise son olarak İtalya ekibi Dinamo Sassari'de forma giydi.

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