Frutti Extra Bursaspor'da transfer
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Marial Shayok ve Justin Tilmann'ı transferi etti. Marial Shayok ve Justin Tilmann sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını giyecek.
SPOR AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, 25 yaşındaki Kanadalı Shayok ve 23 yaşındaki ABD'li Tilmann'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Şutör gard pozisyonunda oynayan Shayok, Nba Draft 2019 seçmelerinde ikinci turun 54. sırasından Philadelphia 76ers tarafından seçilmişti.
Tilmann ise son olarak İtalya ekibi Dinamo Sassari'de forma giydi.
MARİAL SHAYOK ve JUSTİN TİLMANN BURSASPOR'DA 🐊 pic.twitter.com/XufN8CwQjK— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) January 8, 2021