08 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'a kötü haber! Forma giyemeyecek

Beşiktaş haberleri son dakika | Siyah beyazlı takımın Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, maçında forma giyemeyecek. Ayak bileğinde gerilme ve ödem belirlenen Mensah, hafta sonu takımını yalnız bırakacak. Mensah'ın yerine 'un forma giymesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'a kötü haber! Forma giyemeyecek

A Spor ve beIN Sports'ta geçen son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Ayak bileğinde gerilme ve ödem belirlenen Mensah, hafta sonu takımını yalnız bırakacak. Mensah'ın yerine Oğuzhan Özykakup'un forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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