08 Ocak 2021, Cuma
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Amad Diallo Manchester United'a transfer oldu

Son dakika haberi...  ekibi , Fildişi Sahilli kanat oyuncusu 'yu 'dan transfer etti. İngiliz basını, transferin 19 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Amad Diallo Manchester United'a transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce prensip anlaşmasına varılan 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalyan takımı Atalanta'nın altyapısında yetişen Diallo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 19 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

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