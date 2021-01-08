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Haberler Spor Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

| Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapacak Galatasaray'da öncelik gidecek oyuncularda. Yönetim kadroda düşünmediği futbolcuları takımdan göndererek yer açmayı planlıyor. Sarı kımızılı yönetim, transferde de önemli yıldızlar için çalışmalarını da hızlandırdı.

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray
Galatasaray'ın transfer haritası belli olmaya başladı. Ara transfer döneminin başlamasıyla son dakika transfer haberleri de peş peşe gelmeye başladı. ''Aslantepe'de üçlü transfer zirvesi'' haberinin perde arkasını aralıyor. FFP yüzünden 1 milyon Euro limiti bulunan Galatasaray, oyunca satarak bütçesini artırmanın yollarını arıyor. Galatasaray'da transfer haritası da netleşmeye başladı.
Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

SERİ VE ONYEKURU GELİYOR

Fatih Terim'in geri dönmelerine onay verdiği Seri ile Onyekuru için Fulham ve Monaco ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Seri için kiralama bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya da 5 milyon Euro'nun altında satın alma opsiyonu koydurmaya çalışıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

SEKİDİKA VE ETEBO GÖZDEN ÇIKARILDI

Sekidika ve Etebo gidiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Seri ve Onyekuru'nun dönüşü için Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

GALATASARAY'DA FORVET ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Forvet transferi, Falcao'ya bağlı. Diagne için tekliflere açık olan Galatasaray, Falcao ile devam etmek istemiyor. Kolombiyalı golcünün ağır sözleşme şartları, yönetimin elini kolunu bağlıyor. Falcao'nun gönderilmesi halinde forvete takviye planlanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

OMAR'IN YERİNE SAĞ BEK ARANIYOR

Mayıs ayına kadar gözlerindeki tedavi devam edecek Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak. Linnes'i yeterli bulmayan Aslan, sağ bek arayışlarına başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

TAYLAN'A ZAM YILDIZLARA GÖZDAĞI

Taylan Antalyalı'ya zam yapılacak, yeni sözleşme bekleyen Belhanda ve Emre Akbaba'nın durumuna ise sezon sonunda karar verilecek.

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

2021 MODEL ASLAN

Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Emre Kılınç, Feghouli, Diagne, Onyekuru

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