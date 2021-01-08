Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray
Galatasaray transfer haberleri son dakika | Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapacak Galatasaray'da öncelik gidecek oyuncularda. Yönetim kadroda düşünmediği futbolcuları takımdan göndererek yer açmayı planlıyor. Sarı kımızılı yönetim, transferde de önemli yıldızlar için çalışmalarını da hızlandırdı.
SERİ VE ONYEKURU GELİYOR
Fatih Terim'in geri dönmelerine onay verdiği Seri ile Onyekuru için Fulham ve Monaco ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Seri için kiralama bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya da 5 milyon Euro'nun altında satın alma opsiyonu koydurmaya çalışıyor.
SEKİDİKA VE ETEBO GÖZDEN ÇIKARILDI
Sekidika ve Etebo gidiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Seri ve Onyekuru'nun dönüşü için Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.
GALATASARAY'DA FORVET ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR
Forvet transferi, Falcao'ya bağlı. Diagne için tekliflere açık olan Galatasaray, Falcao ile devam etmek istemiyor. Kolombiyalı golcünün ağır sözleşme şartları, yönetimin elini kolunu bağlıyor. Falcao'nun gönderilmesi halinde forvete takviye planlanıyor.
OMAR'IN YERİNE SAĞ BEK ARANIYOR
Mayıs ayına kadar gözlerindeki tedavi devam edecek Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak. Linnes'i yeterli bulmayan Aslan, sağ bek arayışlarına başladı.
TAYLAN'A ZAM YILDIZLARA GÖZDAĞI
Taylan Antalyalı'ya zam yapılacak, yeni sözleşme bekleyen Belhanda ve Emre Akbaba'nın durumuna ise sezon sonunda karar verilecek.
2021 MODEL ASLAN
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