Son dakika Galatasaray haberleri | İşte 2021 model yeni Galatasaray

SERİ VE ONYEKURU GELİYOR

Fatih Terim'in geri dönmelerine onay verdiği Seri ile Onyekuru için Fulham ve Monaco ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Seri için kiralama bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya da 5 milyon Euro'nun altında satın alma opsiyonu koydurmaya çalışıyor.