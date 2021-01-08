Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Taylan Antalyalı'nın paylaşımı da sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"BULUŞMAYA AZ KALDI"

Taylan Antalyalı, yakın arkadaşı olan İrfan Can ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden alıntıladı. Söz konusu paylaşımın üzerinde, "Buluşmaya az kaldı" diye yazılmış olması İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarının alevlenmesine neden oldu.