09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı! Sarı kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı! Sarı kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

forması giyen 'nın sosyal medya hesabından alıntıladığı paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
ABONE OL
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı! Sarı kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Taylan Antalyalı'nın paylaşımı da sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"BULUŞMAYA AZ KALDI"

Taylan Antalyalı, yakın arkadaşı olan İrfan Can ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden alıntıladı. Söz konusu paylaşımın üzerinde, "Buluşmaya az kaldı" diye yazılmış olması İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarının alevlenmesine neden oldu.

Kankalar buluşacak mı? Galatasaraydan Süper Ligi sallayacak transfer! KANKALAR BULUŞACAK MI? GALATASARAY'DAN SÜPER LİG'İ SALLAYACAK TRANSFER!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA