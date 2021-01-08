09 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Hatayspor Mohammed Kesselly Kamara'yı transfer etti

Son dakika haberi... ekibi Atakaş , 23 yaşındaki Liberyalı forvet 'yı renklerine bağladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Hatayspor Mohammed Kesselly Kamara'yı transfer etti

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'de ve TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2.5 +1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Sayın Lütfü Savaş katıldı. Mohammed Kesselly Kamara'ya ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.




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