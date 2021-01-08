08 Ocak 2021, Cuma
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Beşiktaş'ı Mandzukic heyecanı sardı! Taraflar görüşmeye başladı

'ta transfer harekatı... transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör ’ın raporu doğrultusunda forvet arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar’da sesleri yükseliyor. Yalçın’ın maçı sonrası “İlgileniyoruz” dediği Hırvat golcüye yapılan teklifin ayrıntıları ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Beşiktaş'ı Mandzukic heyecanı sardı! Taraflar görüşmeye başladı

Lider transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda forvet arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar'da sesleri yükseliyor. Yalçın'ın maçı sonrası "İlgileniyoruz" dediği Hırvat golcüye yapılan teklifin ayrıntıları ortaya çıktı.

ARADA 2 MİLYON EURO VAR


Alının bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Mandzukic'e 1.5 sezon için 3 milyon Euro garanti ücret ve toplam 1 milyon Euro şampiyonluk bonusu teklif etti. Tecrübeli yıldızın ise 6 milyon Euro garanti ücret talep ettiği belirlendi.

EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'IN


Bonservisi elinde olan Mandzukic'le pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Hırvat forvete yapılan en iyi teklifin Beşiktaş'ın olduğu da ifade edildi. Tecrübeli golcüye 2 Bundesliga ve 1 Serie A kulübünün ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Mario Mandzukic ile görüşmenin detayları belli oldu SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | MARİO MANDZUKİC İLE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

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