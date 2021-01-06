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Son dakika: Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

haberi... Teknik Direktörü , dün oynanan maçının ardından 'ya sevk edildi. Kartal mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika: Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde dün Konyaspor, Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi 4-3 kazanmıştı.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal bu mücadelenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kartal mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu İismail Kartal'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Süper Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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