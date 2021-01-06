Premier Lig ekipleri Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan'ın peşinde!





TEMASLARA BAŞLADILAR

Her sezon artan performansıyla takımda kaptanlığa kadar yükselen ve dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan'a talipler gelmeye başladı. West Wromwich ile Crystal Palace'ın oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi.