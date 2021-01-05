Süper Lig 17. hafta karşılaşması Yeni Malatyaspor 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini; Fofana ve Tetteh kaydetti.

Konuk takımın golleri ise, Erdoğan ve Gradel'den geldi.



Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 19 puana yükseldi.