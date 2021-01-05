06 Ocak 2021, Çarşamba
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Süper Lig 17. hafta karşılaşması Yeni Malatyaspor 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU)

'de 17. Haftanın açılış mücadelesinde  evinde Sivasspor'u konuk etti. 4 golün atıldığı nefes kesen mücadelede puanlar paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Süper Lig 17. hafta karşılaşması Yeni Malatyaspor 2-2 Sivasspor MAÇ SONUCU

'in 17. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini; ve kaydetti.
Konuk takımın golleri ise, Erdoğan ve Gradel'den geldi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 19 puana yükseldi.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

Süper Lig'in 17'nci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
8'inci dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Tetteh ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyi de çalımlayan Tetteh'in vurduğu şutu savunma engelledi.
11'inci dakikada ceza sahası içinde topu alan Hakan Arslan, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.
17'nci dakikada ceza sahası dışında Yalçın'ın yaptığı ortaya yükselen Erdoğan'ın vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.
22'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına gönderdiği pasta topu alan Gradel vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
25'inci dakikada ceza sahası içinde 'ın ortasında Fofana gelişine voleyi vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.

31'inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortaya iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-2.
İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
52'nci dakika altıpas üzerinde Tetteh savunma oyuncularına geride bırakarak pasını Kubilay'a gönderdi. Kubilay'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.
61'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunu kaleci Uğur çeldi. Pozisyonu takip eden Tetteh, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 2-2.


83'üncü dakikada savunma oyuncularına çalımlar atarak ceza sahası yayının önüne gelen Issam'ın şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlik ile noktalandı.

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