Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de transfer ateşi yandı

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER HAMLESİ!

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Osayi Samuel ile anlaştığı iddia edildi. Bonservis bedeli konusunda QPR ile anlaşma zemini aranıyor.

Kariyerine Blackpool takımında başlayan Osayi, 2017 yılında QPR takımına transfer oldu. Nijerya'nın Okija şehrinde doğan kanat oyuncusu sağ kanatta forma giyiyor.

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI OSAYI SAMUEL KİMDİR?

Osayi Samuel'in hem İngiliz pasaportu hem de Nijerya pasaportu var. Hem forvet hem de sağ kanat pozisyonunda forma giyebilen başarılı oyuncu 31 Aralık 1997'de Nijreya'da dünyaya geldi. Queens Park Rangers ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden oyuncu 1.75 boyunda.