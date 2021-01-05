05 Ocak 2021, Salı
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Sergen Yalçın Beşiktaş'a ilaç gibi geldi! Kara Kartal küllerinden doğdu

81 hafta sonra ligde liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-Beyazlılar’ın büyük başarısında kuşkusuz Teknik Direktör ’ın büyük katkısı var. Sezon başında ’dan elenen ve ekonomik sorunlar yaşayan küllerinden doğdu.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Sergen Yalçın Beşiktaş'a ilaç gibi geldi! Kara Kartal küllerinden doğdu

81 hafta sonra ligde liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-Beyazlılar'ın büyük başarısında kuşkusuz Teknik Direktör 'ın büyük katkısı var. Sezon başında 'dan elenen ve ekonomik sorunlar yaşayan küllerinden doğdu.

EZELİ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI


Yine sezon başında transfer krizi yaşayan Siyah-Beyazlılar, sonrasında gelen isimlerle müthiş bir kimya yakaladı ve Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iddialı kadroları geride bıraktı.

ADIM ADIM ZİRVEYE İLERLEDİLER


Beşiktaş, 8'inci haftada 12, 9'uncu haftada 9, 10'uncu haftada 5 ve 11'inci haftada 4'üncülüğe kadar yükseldi. 3 hafta boyunca 4'üncü sırada yer alan Kartal sonrasında zirveye yerleşti.

ZİRVEDE LİDERLİK POZU!


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kayseri deplasmanından dönüşte uçağın kaptanıyla poz verdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, "Süper Lig'in lider hocasından zirve fotoğrafı" yorumu yaptı.

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