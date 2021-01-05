Beşiktaş'a güzel haber! Sakatlığı geçti

Süper Lig'de önceki akşam Kayserispor'u 2-0'lık skorla deviren Siyah-Beyazlılar, 81 hafta sonra zirveye çıkmıştı. Kayseri deplasmanında Kevin N'Koudou ve Ajdin Hasic'in golleriyle kazanarak ligin zirvesine çıkan Beşiktaş'ta keyifler de tavan yaptı. Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal gibi 2 önemli oyuncusunun yokluğuna rağmen kritik deplasmanı kayıpsız geçen teknik direktör Sergen Yalçın, çıkışlarını sürdüreceklerine inanıyor. Bu doğrultuda dünkü idman öncesinde oyuncularını son 4 maçta 4 galibiyet için tebrik eden Yalçın, çıkışlarına yarınki Rizespor mücadelesinde de devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Dün ara vermeden Rizespor mesaisinin hazırlıklarına başlayan Kartal'da sağ kalça adalesindeki sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'in de katılması, teknik ekibin mutluluğunu daha da artırdı.

TAKIMIN ÇIKIŞININ MİMARI

Fanatik'in haberine göre; Sakatlığı sebebiyle takımının Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, dünkü takım idmanının tamamında yer aldı. Başarılı futbolcu, yarın oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesiyle birlikte ilk 11'deki yerine geri dönecek. Bu sezon 10 lig maçında yaptığı 6 asistle takımının yakaladığı önemli çıkışın mimarları arasına giren Ghezzal, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede takımına katkı vermeye devam edecek.