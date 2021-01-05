İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

'AYRILMAK İSTEYEN FUTBOLCU YOK'

Ancelotti, "Şu ana kadar ayrılmak isteyen hiçbir futbolcu yok. Bize herhangi bir futbolcumuzdan ayrılık talebi gelmedi." ifadelerini kullandı. Ancelotti takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun için, "Ayrılmak isteyen oyuncular varsa benimle konuşacaklar. Bir oyuncu kalmak istemezse, ayrılması gerektiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı