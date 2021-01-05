05 Ocak 2021, Salı
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İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

Yeniden 'a döneceği iddia edilen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 'da fazla forma şansı bulamayan ve geleceği merak konusu olan Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. İngilizler Cenk'e talip olan takımı açıkladı.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi
Milli yıldız Cenk Tosun hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Everton'da forma giyen milli yıldıza sürpriz bir takım talip oldu.
İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

FORMA GİYME ŞANSI AZALDI
Everton'da menajerlik koltuğuna İtalyan Carlo Ancelotti'nin geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un takımdan ayrılacağı gündeme geldi.

İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

'AYRILMAK İSTEYEN FUTBOLCU YOK'
Ancelotti, "Şu ana kadar ayrılmak isteyen hiçbir futbolcu yok. Bize herhangi bir futbolcumuzdan ayrılık talebi gelmedi." ifadelerini kullandı. Ancelotti takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun için, "Ayrılmak isteyen oyuncular varsa benimle konuşacaklar. Bir oyuncu kalmak istemezse, ayrılması gerektiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı

İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

SÜRPRİZ TALİP
Cenk Tosun için sürpriz bir ekip talip oldu. Sky Sport'ta yer alan haberde; Sam Allardyce eski futbolcusuna talip oldu.

İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

KİRALAMAK İSTİYOR
West Bromwich Albion, Cenk Tosun'u kiralamak ocak ayında kiralamak istiyor. Ligde zor günler geçiren West Bromwich Albion, Cenk ile kötü gidişata dur demek istiyor.

İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU
Beşiktaş'tan Ocak 2018'de Everton'a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun, Mavi Beyazlı ekipte ilk yılında adından söz ettirmeyi başarmıştı.

İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

CRYSTAL PALACE'A KİRALANDI
2018-2019 sezonuna da iyi bir giriş yapan Cenk Tosun, 29 kez giydiği Everton formasıyla 4 gol atıp 3 asist yapmış fakat geçirdiği sakatlık sonrası yaklaşık 1 yıl formasından uzak kalmıştı.

İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace takımına kiralanan Cenk Tosun yeni takımında iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yeniden sakatlık sorunu ile karşılaşmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

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