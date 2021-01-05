İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi
Yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'da fazla forma şansı bulamayan ve geleceği merak konusu olan Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. İngilizler Cenk'e talip olan takımı açıkladı.
FORMA GİYME ŞANSI AZALDI
Everton'da menajerlik koltuğuna İtalyan Carlo Ancelotti'nin geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un takımdan ayrılacağı gündeme geldi.
'AYRILMAK İSTEYEN FUTBOLCU YOK'
Ancelotti, "Şu ana kadar ayrılmak isteyen hiçbir futbolcu yok. Bize herhangi bir futbolcumuzdan ayrılık talebi gelmedi." ifadelerini kullandı. Ancelotti takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun için, "Ayrılmak isteyen oyuncular varsa benimle konuşacaklar. Bir oyuncu kalmak istemezse, ayrılması gerektiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı
SÜRPRİZ TALİP
Cenk Tosun için sürpriz bir ekip talip oldu. Sky Sport'ta yer alan haberde; Sam Allardyce eski futbolcusuna talip oldu.
KİRALAMAK İSTİYOR
West Bromwich Albion, Cenk Tosun'u kiralamak ocak ayında kiralamak istiyor. Ligde zor günler geçiren West Bromwich Albion, Cenk ile kötü gidişata dur demek istiyor.
REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU
Beşiktaş'tan Ocak 2018'de Everton'a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun, Mavi Beyazlı ekipte ilk yılında adından söz ettirmeyi başarmıştı.
CRYSTAL PALACE'A KİRALANDI
2018-2019 sezonuna da iyi bir giriş yapan Cenk Tosun, 29 kez giydiği Everton formasıyla 4 gol atıp 3 asist yapmış fakat geçirdiği sakatlık sonrası yaklaşık 1 yıl formasından uzak kalmıştı.
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace takımına kiralanan Cenk Tosun yeni takımında iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yeniden sakatlık sorunu ile karşılaşmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.