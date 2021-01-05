Galatasaray transfer haberleri son dakika | Yıldız oyuncu açıkladı: Anlaştım

Aslan'ın ara transferdeki en önemli hedeflerinden Onyekuru, Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdi. Monaco ile temasların olumlu ilerlediği, zorunlu satın alma konusunda 4 milyon Euro'luk pürüzün aşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Henry Onyekuru, artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor. Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çeviren Nijeryalı yıldız, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Monaco'dan ayrılmak için gün sayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, zorunlu satın alma maddesiyle sezon sonuna kadar kiralanacak. Fransız kulübüyle görüşmelerin sonunda olumlu bir zemine geldiği kaydedilirken, bonservis konusunun çözümü için pazarlık aşamasına geçildiği bildirildi.

Monaco, sezon sonunda 7 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray'ın teklifi ise 3 milyon Euro seviyesinde. Ancak kulübe yakın kaynaklar, iki tarafın da fedakârlık yapmasıyla bir orta yol bulunmasının çok yakın olduğunu dile getiriyor.

Geçen sezon devre arasında gecikmeli de olsa Galatasaray kadrosuna katılan Onyekuru, o zaman kendisi gibi yeni transfer olan Saracchi ile birlikte müthiş bir uyum yakalamış ve kısa sürede Cim Bom'u şampiyonluk potasına sokmuştu.