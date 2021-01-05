Gol düellosu Konyaspor'un! Galatasaray deplasmanda kaybetti

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 41. ve 46. dakikalarda Daci, 82. dakikada Uğur Demirok (pen.) ve 90+2'de Artem Kravets kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45+2 ve 77. (p) dakikalarda Mbaye Diagne ve 90+4. dakikada ise Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 2 hafta aradan sonra galip geldi ve 22 puana yükseldi. Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamladı.

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