Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi | Berat Ayberk kimdir?
Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor Kulübü, Berat Ayberk Özdemir transferi için Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
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Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 22 yaşındaki ön libero, 2018 yılından itibaren a takımda görev almaya başladı.
Başkent ekibiyle toplamda 59 maça çıkan Berat, 5 gol attı.