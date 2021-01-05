06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi | Berat Ayberk kimdir?

Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi | Berat Ayberk kimdir?

Son dakika ... Kulübü, Berat Ayberk Özdemir transferi için ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
ABONE OL
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi | Berat Ayberk kimdir?

Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 22 yaşındaki ön libero, 2018 yılından itibaren a takımda görev almaya başladı.

Başkent ekibiyle toplamda 59 maça çıkan Berat, 5 gol attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA