06 Ocak 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Türkiye'ye döndü

Beşiktaş'ın golcüsü , annesinin cenazesi için gittiği ülkesi 'dan döndü. Kamerunlu futbolcu, bagajlarını aldıktan sonra havalimanından ayrıldı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Türkiye'ye döndü

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, annesinin cenazesi için gittiği ülkesi Kamerun'dan döndü.

Bir süre önce annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı kaybeden ve cenaze töreni için ülkesine giden Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, Türkiye'ye döndü.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Aboubakar'ın üzgün olduğu gözlendi.

Kamerunlu futbolcu, bagajlarını aldıktan sonra havalimanından ayrıldı.

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