04 Ocak 2021, Pazartesi
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Juventus Udinese'yi Cristiano Ronaldo'nun golleriyle farklı yendi

İtalya 1. Futbol Ligi'nde () , konuk ettiği 'yi 4-1 Cristiano 'nun golleriyle farklı yendi. Udinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten , Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi.

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Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Juventus Udinese'yi Cristiano Ronaldo'nun golleriyle farklı yendi

Ligin 15. haftasının kapanış mücadelesinde, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son 9 yılın şampiyonu , 'nda 'yi ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano 'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede de atak bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada 'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti.

Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 70. dakikada fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı.

Udinese, 90. dakikada 'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Juventus'ta Paulo Dybala, 90+3. dakikada attığı golle Juventus'un sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

Udinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten , Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, üst üste 15 sezon 20 gol barajını aşma başarısını da gösterdi.

Juventus'ta sakatlığını atlatan milli futbolcu ile Udinese'de Tolgay Arslan, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Udinese ise 15 puanla 13. sırada kaldı.

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