04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Vincent Aboubakar annesini son yolculuğuna uğurladı: Gözyaşlarına hakim olamadı

Vincent Aboubakar annesini son yolculuğuna uğurladı: Gözyaşlarına hakim olamadı

'ın Kamerunlu yıldızı , hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın annesinin töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

SPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
ABONE OL
Vincent Aboubakar annesini son yolculuğuna uğurladı: Gözyaşlarına hakim olamadı

Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

BANYODA DÜŞTÜĞÜ İÇİN HAYATINI KAYBETTİ

Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Juventus Udineseyi Cristiano Ronaldonun golleriyle farklı yendi JUVENTUS UDİNESE'Yİ CRİSTİANO RONALDO'NUN GOLLERİYLE FARKLI YENDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA