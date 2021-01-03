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Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş! Kartal Kayseri deplasmanında güldü

16. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve 81 hafta sonra liderliğe yükseldi.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş! Kartal Kayseri deplasmanında güldü

'in 16. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi Kara Kartal 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada N'Koudou (pen.) ve 90+6'da Hasic kaydetti. Siyah beyazlılarda ayrıca Bernard Mensah, 12. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 31 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi.

Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)

'in 16. haftasında oynanan -Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

5. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Atiba'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çelmeyi başardı.

9. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren N'Koudou, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı kararı verdi.

12. dakikada Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı. Kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına Mensah geldi. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan Alemdar, sağına uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

33. dakikada Kayserispor atağında Lennon ile kısa paslar yaparak ceza sahasına giren Lopes, uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top Welinton'a çarpttı.

Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

89. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1

90+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.

90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.

90+7 dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Ajdin Hasic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic Dk. 90+ Emre demir), Ackah, Campanharo (Dk.90+1 İlhan parlak), Lennon, Henrique (DK. 77 Manzala), Kanga (Dk. 82 Denis Alibec)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier , Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Josef de Souza, Mensah (DK. 73 Necip Uysal), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 63 Ajdin Hasic), Larin

Goller: Dk.89 N'Koudou (penaltıdan) Dk. 90+7 Ajdin Hasic (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Lopes (maç bitimi) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton (Beşiktaş), Dk. 62 Kvrzic, (Hes Kablo Kayserispor)

Süper lig 16 hafta karşılaşması Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU SÜPER LİG 16 HAFTA KARŞILAŞMASI FATİH KARAGÜMRÜK 1-2 TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
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