Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş! Kartal Kayseri deplasmanında güldü

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi Kara Kartal 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada N'Koudou (pen.) ve 90+6'da Hasic kaydetti. Siyah beyazlılarda ayrıca Bernard Mensah, 12. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 31 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi.

Kayserispor ise 10 puanda kaldı.