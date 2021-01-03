Manchester Cityli Eric Garcia'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.