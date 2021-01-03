04 Ocak 2021, Pazartesi
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Manchester Cityli Eric Garcia'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden 'de forma giyen , yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021
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Manchester Cityli Eric Garcia'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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