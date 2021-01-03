Süper lig 16 hafta karşılaşması Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)

10. dakikada Baker'ın soldan kullandığı korner vuruşunda ön direkte topa kafayı vuran Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından Nwakaeme'nin kalecinin görüşünü kapatması ve ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.

17. dakikada sağdan Ekuban'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Flavio'nun şutunda top, soldan dışarı çıktı.

17. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışından pasında sol çaprazda topla buluşan Jimmy Durmaz şutunu çekti, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.