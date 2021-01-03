Süper lig 16 hafta karşılaşması Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Saat 16'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini 46. dakikada Anthony Nwakaeme ve 81. dakikada Ekuban kaydetti.
Ev sahibi ekibin golü ise 71. dakikada Balkovec'den geldi.
Geçen hafta sahasında Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini almıştı.
Başarılı grafiğine devam eden Fırtına, ligde 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)
10. dakikada Baker'ın soldan kullandığı korner vuruşunda ön direkte topa kafayı vuran Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından Nwakaeme'nin kalecinin görüşünü kapatması ve ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.
17. dakikada sağdan Ekuban'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Flavio'nun şutunda top, soldan dışarı çıktı.
17. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışından pasında sol çaprazda topla buluşan Jimmy Durmaz şutunu çekti, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.
45+3. dakikada sağdan Ekuban'ın yerden ortasında arka direkte müsait durumda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
46. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Nwakaeme, Serkan'ın sağdan ortasında Fatih Kuruçuk'un önünde topa vurdu ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-1
58. dakikada Vato'nun pasında ceza sahası içinde solda topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı arka direkteki Koray'a gönderdi. Müsait durumdaki Koray'ın vuruşunda meşin yuvarlak, dışarı çıktı.
70. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağdan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın kafasından seken top ceza sahası içi sol çaprazdaki Balkovec'in önünde kaldı. Sloven oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-1
81. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mevlüt Erdinç'in orta sahada müdahale ettiği top Ekuban'ın önünde kaldı. Topu ceza sahasına kadar süren Ganalı oyuncu, önündeki Balkovec'e rağmen şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
90+4. dakikada Nwakaeme'nin yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda çeldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Koray Altınay, Biglia (Dk. 35 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz (Dk. 79 Muhammed Egemen Pehlivan), Ndiaye, Alparslan Erdem (Dk. 72 Mevlüt Erdinç), Sobiech
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban (Dk. 90+1 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Afobe)
Goller: Dk. 46 Nwakaeme, Dk. 81 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 70 Balkovec (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 13 Hosseini, Dk. 37 Abdulkadir Parmak, Dk. 60 Marlon, Dk. 90 Baker (Trabzonspor), Dk. 48 Balkovec, Dk. 57 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)