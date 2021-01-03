BB Erzurumspor'da flaş ayrılık!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.