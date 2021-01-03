04 Ocak 2021, Pazartesi
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BB Erzurumspor'da flaş ayrılık!

, İbrahim Akdağ ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021
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BB Erzurumspor'da flaş ayrılık!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
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