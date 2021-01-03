BB Erzurumspor'da flaş ayrılık!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
SPOR İHA
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.