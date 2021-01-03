04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan radikal karar! Hepsini gönderecek

Beşiktaş'tan radikal karar! Hepsini gönderecek

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan oyuncuların akıbeti belli oldu. Ligin ilk yarısı için TFF’ye bildirilen listeye yazılmayan futbolculardan sadece Boyd ikinci devre kadroya alınacak, Lens, Douglas ve Isimat-Mirin en kısa sürede gönderilecek.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2021
ABONE OL
Beşiktaş'tan radikal karar! Hepsini gönderecek

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için TFF'ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.

4 OYUNCUYA 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ
Hürriyet'in haberine göre; Sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin'le Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor'un, Douglas'la da Denizlispor'un ilgilendiği bildirildi. Yıllık 2.2 milyon euroluk garanti ücreti nedeniyle Türkiye'den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan Lens ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi. Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim Boyd ise ikinci yarıda A takıma dönecek. Diğer taraftan Beşiktaş'ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon euro ödediği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA