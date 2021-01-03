Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle sona erdi. Rize'de puanlar paylaşıldı.
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Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Ev sahibi Rizespor, 8. dakikada Milan Skoda'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.
İkinci devrede baskısını artıran Başkent temsilcisi, aradığı golü 64'te Soner Dikmen'le buldu: 1-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar puanlar paylaşıldı.
Yenlizmezlik serisini 3 maça çıkaran Rizespor puanını 20 yaparken, ateş hattında yer alan Gençlerbirliği ise 16 puana yükseldi.