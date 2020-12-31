Son dakika: Bu yıldızların hepsi bedava! Transfer borsası alev alacak

DORUKHAN TOKÖZ- BEŞİKTAŞ

Eskişehir'den transfer edildiği günden bu yana Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri olan 24 yaşındaki Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. Siyah Beyazlılarla bitecek olan sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olan yıldız oyuncunun uzun süredir sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor. Genç oyuncusun piyasa değeri tam 6 milyon Euro.