Son dakika: Bu yıldızların hepsi bedava! Transfer borsası alev alacak
Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala, transfer borsası hareketlenmeye başladı. Sezon sonu serbest kalacak Süper Lig'deki yıldızlar için 4 büyükler şimdiden görüşmelere başladı. İşte o liste...
BEDELSİZ İSİMLER ÖN PLANDA
Ekonomik sorunlar sebebiyle transfer maliyetini en aza indirmek isteyen kulüpler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolculara odaklanmış durumda. Milliyet'in haberine göre; İşte sezon sonunda transferi gerçekleşmesi beklenen o isimler…
AYTAÇ KARA - KASIMPAŞA
Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın ismi bugünlerde Galatasaray ile anılıyor. Bu sezon çıktığı 12 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol atıp 2 de asist yapan oyuncunun piyasa değer 2.2 milyon Euro.
DORUKHAN TOKÖZ- BEŞİKTAŞ
Eskişehir'den transfer edildiği günden bu yana Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri olan 24 yaşındaki Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. Siyah Beyazlılarla bitecek olan sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olan yıldız oyuncunun uzun süredir sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor. Genç oyuncusun piyasa değeri tam 6 milyon Euro.
EMRE AKBABA - GALATASARAY
Galatasaray'da üst üste yaşadığı ciddi sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir görüntü ortaya koyamayan Emre Akbaba'nın kulübüyle olan 3 yıllık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
TOLGA CİĞERCİ – FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki deneyimli oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon 26 Süper Lig maçında forma giyen deneyimli oyuncu, yeni sezonda şu ana kadar yalnızca 4 maçta oynayabildi. Tolga'nın Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeden önce Alman ekipleriyle görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.
SALİH UÇAN - ALANYASPOR
Henüz 18 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olarak adını Türkiye'ye duyuran Salih Uçan, kariyerinde tekrar yükselişe geçen oyunculardan biri. Fatih Terim'in son iki sezonda Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansıyla dikkat geçen Salih Uçan'ı kadrosunda görmek istediği biliniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncunun piyasa değeri ise 3 milyon Euro.
FATİH KURUCUK - KARAGÜMRÜK
Karagümrük'ün 3 yıl önce Göztepe'den kadrosuna kattığı Fatih Kurucuk, takımda yaşanan sakatlık sorunları sonrasında formayı kaptı. Oynadığı 6 maçta gösterdiği başarılı performansı ve hırslı görüntüsüyle adından söz ettiren 22 yaşındaki stoperin adı Galatasaray ile beraber anılıyor. 1.92 boyundaki genç oyuncunun piyasa değeri 1.2 milyon Euro.
SELİM ILGAZ- HATAYSPOR
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz Trabzonspor ile anılıyor. 2016'dan bu yana aynı kulüpte oynayan başarılı kanat oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek. 25 yaşındaki Selim Ilgaz'ın piyasa değeri 2.2 milyon Euro.
ARDA TURAN - GALATASARAY
Sezon başında 9 yılın ardından yuvasına dönen tecrübeli yıldız Arda Turan, Galatasaray ile 1 yıllığına anlaşmıştı. Sarı kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki yıldızıyla tekrar masaya oturması bekleniyor.
ÖMER BAYRAM - GALATASARAY
Geçtiğimiz sezon Galatasaray kadrosunun önemli parçalarından biri olmasına rağmen bu sezon ilk 11'de tercih edilmeyen Ömer Bayram'ın sözleşmesi bu sezon sonra erecek. Yıldız oyuncunun adı yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyordu.
PAPİS CİSSE - FENERBAHÇE
Alanyaspor'da gösterdiği müthiş performans ile Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Cisse'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. +1 yıl daha opsiyonu olan golcü ismin gösterdiği performans geleceğini belirleyecek. Cisse'nin adı sarı lacivertli ekibe gelmeden önce Beşiktaş ile de anılıyordu.
ÖMER FARUK BEYAZ - FENERBAHÇE
Fenerbahçe altyapısından çıkan en yetenekli oyunculardan biri olarak lanse edilen 17 yaşındaki Ömer Faruk'un kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Adı Barcelona, Schalke 04, Borussia Dortmund gibi devlerle anılan genç yeteneğin nasıl bir karar vereceği merak konusu.
HARUN TEKİN - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin 2018 yılında Bursaspor'dan transfer ettiği deneyimli kaleci Harun Tekin'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli file bekçisinin yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ancak kaleci transferi yapmak isteyen ezeli rakip Beşiktaş ile de anılması geleceği hakkında soru işaretleri bırakıyor.
ATİBA HUTCHİNSON - BEŞİKTAŞ
2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen 37 yaşındaki yıldız Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş, ilerleyen yaşına rağmen formdan düşmeyen Kanadalı oyuncunun biten sözleşmesini geçtiğimiz yaz 1 yıl daha uzatmıştı.
MEHMET TOPAL - BAŞAKŞEHİR
Başakşehir'in 2019 yazında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mehmet Topal'ın sözleşmesi bu yaz sona erecek. 34 yaşındaki orta saha, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından geçen sezon da Başakşehir'le şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tecrübeli defans oyuncunun adı yaz döneminde Beşiktaş ile de anılmıştı.
UTKU YUVAKURAN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın genç kalecilerinden biri olan Utku'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Piyasa değer 800bin Euro olan genç file bekçisi bu sezon Süper Lig'de şans bulduğu 5 maçta kalesinde 9 gol gördü.
GÜNAY GÜVENÇ – GAZİANTEP FK
Sezonun geride kalan maçlarında en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri olan eski Beşiktaşlı Günay Güvenç'in Gaziantep FK'yla olan sözleşmesi bu yıl sona erecek.
ALPASLAN ÖZTÜRK - GÖZTEPE
Göztepe'nin deneyimli stoperi Alparslan Öztürk'ün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe ile sık sık adı geçen yıldız oyuncu hala sözleşme yenilemedi. Sarı lacivertliler haricinde Trabzonspor'un da Alpaslan'ın peşinde olduğu biliniyor.
EMRE TAŞDEMİR – GALATASARAY
Geçen sezonun ikinci yarısını Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Emre Taşdemir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
BELHANDA - GALATASARAY
Performansı sık sık tartışılan 30 yaşındaki Faslı yıldız Belhanda'nın Galatasaray'la sözleşmesi bu sezon sonunda sonra erecek. 4 yıldır Galatasaray forması giyen Faslı yıldızı devre arasında satıp gelir elde etmek isteyen sarı kırmızılılarda eğer Ocak ayında transfer olmazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor.
ATINÇ NUKAN - GÖZTEPE
Daha önceden Beşiktaş ve Liebzig'de forma giyen 27 yaşındaki stoper Atınç Nukan'ın Göztepe'yle olan sözleşmesi sezon sonuna sona eriyor.
ERİC SABO – KARAGÜMRÜK
Bu sezon attığı 5 golle öne çıkan Karagümrük'ün yıldızı Eric Sabo'nun 1.5 yıllık sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.
SABA LOBJANİDZE - ANKARAGÜCÜ
Ankaragücü'nün 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Saba Lobjanidze, sözleşmesi haziran ayında bitecek oyunculardan biri.
KOİTA – KASIMPAŞA
2016'dan bu yana Kasımpaşa'da oynayan 30 yaşındaki golcü Koita'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yıldız golcünün adı yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de anılıyordu.
ATAKAN CANKAYA - ANKARAGÜCÜ
Son haftaların formda takımı Ankaragücü'nün 22 yaşındaki ön liberosu Atakan Cankaya'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç ismi Fatih Terim'in transfer listesine aldığı iddia edilmişti.