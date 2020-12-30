Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu | Maç A Spor'dan şifresiz yayınlanacak
Son dakika spor haberleri... Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklandı. Maç A Spor ekranından şifresiz canlı yayınlanacak.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi."