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Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu | Maç A Spor'dan şifresiz yayınlanacak

Son dakika spor haberleri... ile arasında oynanacak karşılaşması 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.45'te 'nda oynanacağı açıklandı. Maç A Spor ekranından şifresiz canlı yayınlanacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu | Maç A Spor'dan şifresiz yayınlanacak

2020'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul 'nda oynanmasını kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi."

SÜPER KUPA FİNALİ A SPOR'DA

27 Ocak Çarşamba günü saat 21.45'te Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020 Finali A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

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