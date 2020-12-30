30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Alanyaspor'dan flaş transfer! Hasan Hüseyin Acar'la 3.5 yıllık imza

Son dakika: Alanyaspor'dan flaş transfer! Hasan Hüseyin Acar'la 3.5 yıllık imza

Son dakika haberi... Aytemiz , Kayserispor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Hüseyin Acar ise duydularını, “Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum” cümleleriyle aktardı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Alanyaspor'dan flaş transfer! Hasan Hüseyin Acar'la 3.5 yıllık imza

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen ve kaptanlık görevini de üstlenen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ÇAVUŞOĞLU: "DEVRE ARASINA GİRERKEN İLK TRANSFERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan turuncu-yeşillilerin kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3.5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

ACAR: "BURADA OYNAMA FIRSATI VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Hasan Hüseyin Acar ise duydularını, "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" cümleleriyle aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA