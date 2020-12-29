Son dakika: Hatayspor Antalya'da gol olup yağdı!
Süper Lig'in 15. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona ererken, 4 gol atan Aaron Boupendza maça damga vurdu.
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Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.
BOUPENDZA'DAN 45 DAKİKADA TAM 4 GOL!
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 17, 22 ve 45. dakikalarda Aaron Boupendza, 35. dakikada Akintola ve 90. dakikada Mirzan Aydın kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor 24 puana yükselirken, Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.