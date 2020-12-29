30 Aralık 2020, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaraylı yıldız basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu

Son dakika: Galatasaraylı yıldız basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu

Son dakika haberi... Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu , 'nın ekibine oldu.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Galatasaraylı yıldız basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın Real Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

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