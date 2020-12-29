Galatasaray'ın ilk transferini canlı yayında açıkladı!

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki oyuncusu Aytaç Kara ile son dakika gelişmesi yaşandı. Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan A Spor canlı yayınında flaş bir açıklama yaptı. Uzundurukan, Galatasaray'ın Aytaç Kara ile anlaşmaya vardığını ifade etti. Uzundurukan, Aytaç Kara'nın Kasımpaşa'dan alacağı 500 bin liradan da vazgeçtiğini açıkladı.