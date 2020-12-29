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Galatasaray'ın ilk transferini canlı yayında açıkladı!

Son dakika haberi: Transfer dönemine hızlı girmek isteyen ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor canlı yayınında konuşan Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni , Galatasaray'ın Kasımpaşa oyuncusu olan ile anlaştığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Galatasaray'ın ilk transferini canlı yayında açıkladı!

Geçtiğimiz hafta Trabzon galibiyetiyle 2020 yılını zirvede tamamlayan 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki oyuncusu ile son dakika gelişmesi yaşandı. Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni A Spor canlı yayınında flaş bir açıklama yaptı. Uzundurukan, Galatasaray'ın Aytaç Kara ile anlaşmaya vardığını ifade etti. Uzundurukan, Aytaç Kara'nın Kasımpaşa'dan alacağı 500 bin liradan da vazgeçtiğini açıkladı.

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Galatasaray'ın yeni transferi olacak olan Aytaç Kara kimdir? 27 yaşındaki Aytaç Kara aktif olarak Kasımpaşa kulubünde oynuyor. Aytaç Kara bu sezon çıktığı 12 maçta toplamda 2 gol ve 2 asist yaptı.

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