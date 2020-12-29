Galatasaray'ın ilk transferini canlı yayında açıkladı!
Son dakika haberi: Transfer dönemine hızlı girmek isteyen Galatasaray ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor canlı yayınında konuşan Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Kasımpaşa oyuncusu olan Aytaç Kara ile anlaştığını açıkladı.
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Geçtiğimiz hafta Trabzon galibiyetiyle 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor.
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ CANLI YAYINDA AÇIKLANDI
Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki oyuncusu Aytaç Kara ile son dakika gelişmesi yaşandı. Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan A Spor canlı yayınında flaş bir açıklama yaptı. Uzundurukan, Galatasaray'ın Aytaç Kara ile anlaşmaya vardığını ifade etti. Uzundurukan, Aytaç Kara'nın Kasımpaşa'dan alacağı 500 bin liradan da vazgeçtiğini açıkladı.