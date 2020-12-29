Galatasaray'da yollanacak futbolcular belli oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımndan 4 ismin biletini kesti. Sezon başında istediği takviyeleri yapamayan tecrübeli hoca, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı gibi isimlerden beklenmedik bir verim aldı ve liderliğe yerleşti. Yoğun geçecek ikinci yarı için sarı kırmızılı takım ara transfer döneminde rotasyonu genişletecek. Transfer çalışmaları devam ederken yolların ayrılması planlanan isimler de belli oldu. İşte detaylar...