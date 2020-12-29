Luiz Gustavo koronalı maça mı çıktı? Gündeme bomba gibi düşen iddia
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun corona virüs testi pozitif çıktığı halde Başakşehir maçında forma giydiği iddia edilmişti. Gustavo ve corona virüs bilmecesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Luiz Gustavo'nun maçtan önce yapılan corona virüs testinin değil maçtan bir gün sonra yapılan testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden dün yaptığı açıklamada dünkü testlerin tamamının negatif çıktığını ifade etmişti. Akşam'ın haberine göre Luiz Gustavo hakkındaki corona iddialarının da gerçek olmadığı ortaya çıkmış oldu.
LUİZ GUSTAVO CORONA TESTİ POZİTİF MAÇA ÇIKTI MI? İŞTE GERÇEKLER...
Fenerbahçe ile Başakşehir, geçen hafta karşılaşmış ve sarı lacivertliler rakibini 4-1 mağlup etmişti. Bu maçta ertesi gün corona virüs testi pozitif çıkan Luiz Gustavo bir de gol kaydetmişti. Sosyal medyada Gustavo'nun corona testi pozitif çıktığı halde maçta forma giydiği iddia edilmişti. Bu konu hakkında ortaya çıkan bilgiler, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını gözler önüne serdi.
FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI: "TAMAMI NEGATİF..."
Sarı-Lacivertli kulüp maçtan bir gün önce tüm futbolcularına Samandıra'da test yaptırdı. Gustavo da dahil olmak üzere test yapılan oyuncularda ve teknik heyette her hangi bir vakaya rastlanmadı. Ancak Başakşehir maçından bir gün sonra yapılan Kovid-19 testlerinde Gustavo ile beraber üç futbolcunun testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe kulübü de bu sebepten dolayı sosyal medyada gündem olan bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.
Sarı-Lacivertli kulüp dün Samandıra'da yeniden test yaptırdı ve yapılan açıklamada, "Üç oyuncumuzda rastlanan Kovid-19 vakaları sonrası 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.