Luiz Gustavo koronalı maça mı çıktı? Gündeme bomba gibi düşen iddia

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI: "TAMAMI NEGATİF..."

Sarı-Lacivertli kulüp maçtan bir gün önce tüm futbolcularına Samandıra'da test yaptırdı. Gustavo da dahil olmak üzere test yapılan oyuncularda ve teknik heyette her hangi bir vakaya rastlanmadı. Ancak Başakşehir maçından bir gün sonra yapılan Kovid-19 testlerinde Gustavo ile beraber üç futbolcunun testi pozitif çıktı.