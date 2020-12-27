Son dakika: Galatasaray'dan Feghouli açıklaması
Son dakika haberleri... Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Sofiane Feghouli'nin son durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Feghouli’nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak." denildi.
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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadelenin ilk dakikalarındaki Feghouli'nin sakatlığı ile yıkılmıştı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan Sofiane Feghouli açıklamasında, "Trabzonspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak." ifadelerine yer verildi.