27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kiralık olarak 2 Lig ekibinde oynayan genç kaleci Galatasaray'a geri döndü

Kiralık olarak 2 Lig ekibinde oynayan genç kaleci Galatasaray'a geri döndü

2 Lig 'ta mücadele eden FK'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren kaleci , kulübü 'a geri döndü.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2020
ABONE OL
Kiralık olarak 2 Lig ekibinde oynayan genç kaleci Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesini uzattığı 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Ahmet Şen'i, Hekimoğlu Trabzon FK'ya bedelsiz olarak kiralanmıştı.

Trabzon temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu, kulübü Galatasaray'a geri döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA