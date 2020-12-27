Kiralık olarak 2 Lig ekibinde oynayan genç kaleci Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesini uzattığı 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Ahmet Şen'i, Hekimoğlu Trabzon FK'ya bedelsiz olarak kiralanmıştı.

Trabzon temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu, kulübü Galatasaray'a geri döndü.