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Erzurum nefes aldı: Malatyaspor'u üç golle geçtiler

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor evinde BB Erzurumspor'u evinde ağırladı. Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan konuk ekip rakibini 3-1 mağlup ederek 11 hafta sonra galip geldi..

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Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Erzurum nefes aldı: Malatyaspor'u üç golle geçtiler

Süper Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek 11 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Konuk ekibin gollerini Ricardo Gomes, Donald ve Obertan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü Acquah'dan geldi. Bu sonucun ardından mavi beyazlılar puanını 12 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

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