Fenerbahçe'ye kötü haber! Üç oyuncunun korona testi pozitif çıktı
Fenerbahçe, teknik heyet ve personele rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
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Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada üç futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."