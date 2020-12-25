25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Manchester City'de koronavirüs şoku!

Son dakika: Manchester City'de koronavirüs şoku!

takımlarından 'de 4 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Manchester City'de koronavirüs şoku!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA