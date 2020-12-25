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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı 'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Galatasaray Kulübünün de aynı nedenden dolayı PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'un da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

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